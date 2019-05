Northrup over macrofotografie

Een macrolens onderscheidt zich van een ander objectief door de kortere scherpstelafstand. Je kunt dus dichterbij je (piepkleine) onderwerp komen en nog steeds scherpstellen. Hierdoor kun je je hele beeld vullen met alleen het hart van een bloem bijvoorbeeld.





Goedkope oplossingen

Een dioptrie: deze schroef je op de voorkant van je lens, net als een filter. Hij werkt als een soort vergrootglas; Een tussenring: deze zet je tussen je camera en je 'normale' lens. Deze ring vergroot de afstand tussen je lens en je sensor, waardoor je op kortere afstand nog kunt scherpstellen.

1:1 vergroting

Ringflitser

Als je geen geld hebt voor een dure macrolens, maar je wilt wel op zeer korte afstand kunnen fotograferen, dan zijn er een tweetal goedkope oplossingen te verzinnen:Als je echter serieuze macrofoto's wilt maken waarbij je minuscule voorwerpen op ware grootte of zelfs groter (1:1) op je sensor komen, investeer dan een 'echte' macrolens.Veel lenzen/objectieven claimen dat ze geschikt zijn voor macrofotografie, maar bieden niet die 1:1 vergroting. Hooguit de grootte van je sensor zelf. Wel bieden ze vaak de mogelijkheid om van zeer korte afstand scherp te stellen.De consequentie van het op zeer korte afstand fotograferen is natuurlijk wel dat je scherptediepte zienderogen afneemt. De oplossing hiervoor is dat je een zeer kleine diafragma-opening (f/22 bijvoorbeeld) hanteert.Dat heeft echter weer tot gevolg dat je sluitertijd te lang wordt om nog uit de hand te kunnen fotograferen. Zeker bij macrofotografie. Je zult dus een statief moeten gebruiken.Bij snel bewegende onderwerpen is dat echter ook geen optie. Wat je in dat geval kunt inzetten is een ringflitser. Je onderwerp wordt heel egaal uitgelicht, zonder schaduwen. Een normale opzetflitser flitst over je onderwerp heen en is dus niet geschikt voor macrofotografie.Geen erg creatieve belichting, vaak zorgt het wel voor platte beelden. Maar het is de enige manier om bijvoorbeeld snel bewegende insecten scherp te kunnen vastleggen. Wat dan toch weer voor heel bijzondere beelden kan zorgen!