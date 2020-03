Portretten schieten met een 400mm f/2.8 objectief van 12.000 euro

Er zijn twee belangrijke uitdagingen bij het gebruik van een sport / natuur-objectief zoals deze voor portretwerk: gewicht en afstand. Het objectief weegt 2,8 kilo, dus een monopod die op de statiefkraag van de lens is gemonteerd, is een must, en het dragen naar verschillende locaties is een enorm gesleep.



En als je zo ver weg bent als nodig is om een ​​aantal full-body shots te maken, moet je walkietalkies gebruiken of je instructies schreeuwen.



Wat krijg je ervoor terug? Als eerste een enorm samengedrukte achtergrond vanwege het gezichtsveld, en daarnaast de mogelijkheid om de achtergrond volledig weg te laten smelten, zelfs bij f/2.8.



Zoals Rachel in de video opmerkt: zelfs met je onderwerp op een volle 20 meter, is je scherptediepte nog steeds slechts 0,42 meter bij een wijd open diafragma.



Dit is niet het eerste of meest extreme experiment van dit type dat heeft plaatsgevonden. Een paar maanden geleden werkte Manny Ortiz samen met Irene Rudnyk en Gerald Undone om te proberen portretten op 900 mm te maken met een 600 mm lens en een crop-sensor camera.



Maar hoewel dat idee volkomen belachelijk was (een oefening in zou dit niet leuk zijn om te proberen?) is het gebruik van een 400 mm f/2.8-objectief voor portretten is eigenlijk best te doen als je op zoek bent naar enkele unieke portretten en je klaar bent om ook met de nadelen om te gaan.



Bekijk de volledige video hierboven om te zien hoe Mango Street worstelt met deze kolos van een objectief, en bekijk enkele van de foto's die ze konden maken.



