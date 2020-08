Zijn de Canon RF600mm en RF800mm echt zo goed als beweerd wordt?

Dit is een EF800mm f/5,6 objectief. Hoe goed de kwaliteit ook is, dit soort objectieven zijn niet bepaald makkelijk mee te nemen, of handig in het gebruik. Dan hebben we het niet eens over de prijs. Nu is er een RF800mm f/11 die al deze dingen wel heeft, en ook nog betaalbaar is.

Tony en Chelsea Northrup hebben nu een heel leuke video online gezet waarin deze objectieven op de Canon EOS R en Canon EOS R5 vergeleken worden met een 600mm f/4 objectief op een Nikon D850.Het is snel duidelijk dat de RF 600mm en RF 800mm heel goed hun mannetje (of in dit geval vrouwtje) staan.Bekijk de video en geniet van een heel interessante vergelijking. Begin na 1 minuut te kijken om de reklame van Tony Northrup over te slaan.