Zo was Photoshop in 1988

Als je vindt dat jouw Photoshop applicatie traag is, bedenk dan eens hoe het was om Adobe Photoshop versie 0.63 Beta te gebruiken. In dit artikel een zeer humoristisch, 13 minuten durend filmpje van Krazy Ken van Computer Clan waarin hij enkele foto's probeert te bewerken in de Photoshop die bestond in 1988.



De fotobewerking werd gedaan op een oude Macintosh met een 32 megahertz 68030-processor en 8 megabyte RAM. Hoewel je natuurlijk niet de moderne hulpmiddelen zult vinden waar fotografen in Photoshop nu over beschikken (en waar ze dol op zijn) had versie 0.63 al een respectabele reeks basishulpmiddelen en functies voor het bewerken van foto's.



Dingen als vlekken, ongedaan maken (één niveau), aanpassing van tint / verzadiging, niveau-aanpassingen en verschillende filters.