Meer: Video tutorials
10 Tips voor Feilloze Fotobewerking in Photoshopvrijdag 14 november 2025, 13:13 door Elja Trum | 26x gelezen | 0 reacties
Gisteren lanceerde we de Photoshopbijbel met een webinar. In deze sessie gaven Nando en ik je 10 Tips voor feilloze fotobewerking in Photoshop. Je kunt de opname hiervan nu terugkijken.
Maak kans op ruim 19.000 euro aan prijzen!Wil jij ontdekken hoe je de mooiste foto's kunt maken? Bekijk dan onze online fotografie cursussen. Meer dan 125 cursussen over fotografie, nabewerking en creativiteit.
We bestaan deze week 12 jaar. Dat vieren we met een gave winactie. Word nu lid van Photofacts Academy en ontvang 70 euro korting, ons gloednieuwe boek de Photoshopbijbel én maak kans op meer dan 19.000 euro aan prijzen!
Direct aanmelden met korting + gratis boek + winactie
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Landschap en Compositie
woensdag 19 november 2025
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 5 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 12 december 2025
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 3 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 21 januari 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 6 plaatsen
Ook interessant
-
-
Maakt Lightroom Photoshop overbodig?
door Nando Harmsen
-
-
Een actieserie samenvoegen tot één beeld
door Nando Harmsen
-
Wanneer Lightroom en Photoshop niet meer samenwerkt
door Nando Harmsen
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
41.009 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.