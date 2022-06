Een HDR foto met beweging in beeld maken

Als het aan Lightroom Classic ligt, krijg ik deze waterpartij bij schimmen verwijderen. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil die andere waterpartij want die is mooier.

Samenvoegen in Photoshop

Helaas is dit niet ook de uitstraling van het water dat ik wil hebben. De golf vind ik niet mooi van vorm. Maar er is wel een foto in het belichtingstrapje met een fantastische waterpartij, en dat is wat ik terug wil zien.De HDR functie werkt dus niet in dit geval. De oplossing hiervoor is het gebruik van lagen en maskers in Photoshop.Voor deze methode ga ik de foto's al tot een voorlopig resultaat bewerken in Lightroom Classic. Vervolgens zet ik alle foto's over naar Photoshop. Ze worden automatisch in lagen gezet, als ik daarvoor kies. Die optie is aanwezig in Lightroom Classic.Met lagen en maskers kan ik nu de delen van de foto zichtbaar maken die ik graag wil laten zien. Het water uit een foto, de rotsen uit een andere, en de lucht uit weer een andere foto. Zo bepaal ik zelf hoe de foto eruit gaat zien, en laat ik het niet over aan de software zelf.