Ongelooflijke resultaten bij winnaars Fotowedstrijd iPhone 11

Foto: Konstantin Chalabov (Rusland)

Foto in de nachtmodus

Winnaars

Bovenstaande dramatische foto zou zomaar een filmscène kunnen zijn. Konstantin Chalabov heeft met een iPhone 11 Pro een klein busje in de sneeuw gefotografeerd. Het licht van het busje zorgt voor het dramatische effect in de foto.De jury zegt dat het beeld vragen oproept, zoals waar de chauffeur is en waarom het busje gestopt is Door de nachtmodus zie je toch nog veel details in deze donkere setting.Fotografen van over de hele wereld konden meedoen aan de fotowedstrijd. De enige regels waren dat er een foto in de Nachtmodus gemaakt moest worden met een iPhone 11 (Pro). Een jury heeft uit de duizenden inzendingen zes winnaars gekozen en hier commentaar bij gegeven.De winnende foto's zijn, behalve op de website en Instagram-pagina van Apple ook te zien op billboards wereldwijd. De meeste foto's zijn gemaakt met een iPhone 11 Pro (Max).Er is echter ook een foto bij die gemaakt is met een iPhone 11. En het resultaat mag er absoluut wezen. Wellicht is het een goede inspiratie om zelfs eens met je iPhone (11 (Pro)) aan de slag te gaan.De winnaars komen uit China, India, Rusland en Spanje. Hieronder zie je de rest van de winnende foto's:Onderstaande foto is een mooie, symmetrische compositie van Andrei Manuilov van een flatgebouw met waslijnen ertussen. Hij is gemaakt met een iPhone 11 Pro Max.De jury vindt het een winnende foto omdat er zoveel lagen van diepte in zitten. Ook geeft hij weer hoe mensen leven en ook hier worden weer vragen opgeroepen en word je nieuwsgierig gemaakt. Volgens de jury kon deze foto alleen zo gemaakt worden in de nachtmodus.