Waar moet je op letten bij een computer voor een fotograaf in 2023?

Een relatief betaalbare en interessantere optie bij Apple is momenteel in mijn ogen de gloednieuwe Mac Mini. Vanaf 719 euro haal je er een in huis en dat is al een aardige krachtpatser.



Als je wat meer budget hebt zou ik voor de M2 Pro versie gaan (vanaf 1.569 euro). Ik verwacht dat deze voor de meeste fotografen al krachtig genoeg zijn.



Wil je nog meer, dan is de Mac Studio een (nog duurdere) optie. Deze start bij 2.328 euro.



Je hebt dan nog wel een monitor nodig, waardoor de Mac Mini/Studio helemaal een goede keuze kan zijn als je al een mooie monitor hebt staan.



Uiteindelijk hangt je keuze bij Apple dus vooral af van je budget. Met alle systemen kun je prima uit als fotograaf.



Kijk nog wel even verder onder het kopje 'opslag' verderop in dit artikel. Een nadeel bij Apple is dat extra opslag extreem prijzig is. Laat je daar nu net als fotograaf voldoende van nodig hebben.





Welke Windows computer?

Bij een Windows computer heb je meer mogelijkheden om exact het systeem te kiezen dat jij zoekt. Er zijn kant-en-klare systemen te koop, maar je kunt ook een computer helemaal zelf samenstellen en (laten) bouwen.Als je wilt kun je zo dus ook bezuinigen op bepaalde onderdelen. Dat kun je dan mogelijk wel weer terugzien in de kwaliteit. En matig onderdeel in je systeem kan ervoor zorgen dat je veel prestaties verliest.Zelf heb ik voor programmeerwerkzaamheden en gaming een voorkeur voor Windows. Voor fotografie maakt het mij niet zoveel uit welk systeem ik gebruik. Kijk dus vooral naar jouw persoonlijke voorkeur.Ook bij een Windows computer is je budget weer een belangrijke factor. Voor een beetje systeem voor een fotograaf moet je, denk ik, rekenen op zo'n 1.200 euro. Voor 2.000 euro bouw je een high-end systeem.Wat moet zo'n systeem dan bijvoorbeeld bevatten? Daar is heel veel keuze in, maar zelf zou ik gaan voor een Intel Core i5-13600K processor (of de i7-13700K bij een iets ruimer budget).Minimaal 32 gigabyte aan DDR4 (DDR5 is er ook al, maar in de praktijk nog niet veel sneller) geheugen. Werk je veel met grote, complexe bestanden in Photoshop? Overweeg dan om voor 64 gigabyte te gaan.