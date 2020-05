Photoshop-wedstrijd: mix dieren met elkaar

De resultaten zijn vaak hilarisch! Alsof een experiment in het laboratorium mislukt is. Als je het leuk vindt kun je zelf nadenken over een naam voor deze bizarre kruisingen. Wordt een combinatie van een uil met een tijger een tijgeruil of uiltijger?



Wat natuurlijk ook erg leuk is, zeker in deze coronatijd, is om zelf een keer te gaan experimenteren met dit thema in Photoshop. Mocht het je aan kennis hiervoor ontbreken, dan is een online cursus Photoshop bij onze Photofacts Academy wellicht een goed idee!





