Twee Nederlandse winnaars bij de Sony World Photography Awards

Marinka probeert met haar serie Choses [not] to be een discussie op gang te brengen omtrent de vooroordelen over mensen met het syndroom van Down.



Masséus over haar werk: "De jonge vrouwen met wie ik heb samengewerkt, hadden een sterke wil om te slagen en om zichzelf te bewijzen. Het moet voor hen frustrerend zijn om de hele tijd te worden onderschat. 'Chosen [not] to be' reflecteert op de barrières die ze tegenkomen binnen de samenleving.”





