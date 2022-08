Win een Canon EOS R5 bij de Canon Redline Challenge

De hoofdprijs is een Canon EOS R5 en Canon RF 24-70mm f/2.8L IS objectief, plus een mentorsessie van Canon Ambassador en documentairefotografe Laura El-Tantawy.



Met het thema lijkt Canon vooral te doelen op sportfotografie of het vastleggen van een moment dat maar een fractie van een seconde duurde.



Elke deelnemer mag tijdens de duur van de wedstrijd één foto insturen. Je hoeft jouw foto niet met een Canon camera gemaakt hebben. Je mag elk type camera gebruiken.



Aanmelden kan nog tot en met 16 september 2022. De ingezonden foto's worden uiteindelijk beoordeeld op basis van technische vaardigheid, creativiteit, emotionele impact en hoe goed ze de uitdaging weerspiegelen.



De winnaar wordt begin oktober bekendgemaakt.



Wil jij ook gave foto's maken?

Wil jij graag de mooiste foto's maken? Word dan nu lid van Photofacts Academy en ontdek meer dan 100 cursussen over fotografie, creativiteit, inspiratie en nabewerking.Ik heb een gave aanbieding voor je. Meld je nu aan met 50 euro korting en ontvang gratis het boek De Fotografiebijbel thuis.In dit boek ontdek je 105 tips voor fascinerende foto's. In de winkel betaal je hier 25 euro voor. Bovendien krijg je nu ookop de cursussen!