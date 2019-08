Winnaars van de Nikon Photo Contest 2018 - 2019

Open Award Gold Prize: Alma and Alzheimer's. Jason Parnell-Brookes (Verenigd Koninkrijk)

Het is ťťn van de grootste fotowedstrijden ter wereld en de editie 2018-19 was goed voor een recordaantal van 97.369 inzendingen van 33.000 deelnemers uit 170 landen en regio's. Inzendingen konden meedoen in drie categorieŽn: Open, Next Generation en Short Film.