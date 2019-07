Cursus: Aan de slag met de Sony Alpha

Photofacts Academy lid Marius zegt over de cursus:



'Een aantal zaken waren me bekend maar fijn dat je het dan in deze cursus bevestigt ziet. Heel veel echter was nieuw of werd me veel duidelijker. Heel erg bedankt voor deze heldere cursus. Zal hem de komende tijd zeker nog een aantal malen raadplegen.'



Bekijk de cursus gratis met een 14 daags proeflidmaatschap



101 Tips voor Perfecte Portretfoto's

Wil jij graag weten hoe je perfecte portretfoto's kunt maken? In mijn gloednieuwe boek De Portretbijbel geef ik je 101 tips om jouw portretfotografie naar een hoger niveau te helpen. Je ontdekt hierin de 101 beste tips die ik de afgelopen vijftien jaar als portretfotograaf heb opgedaan.