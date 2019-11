Cursus Photoshop Lagen + Black Friday Deal

In Photoshop zit een krachtige tool: lagen. In de praktijk zijn er echter veel mensen die amper gebruik maken van de kracht van lagen.



In de nieuwe cursus Photoshop Lagen van Johan Elzenga op Photofacts Academy ontdek je hoe lagen werken en hoe je ze kunt gebruiken om bijzondere bewerkingen op je foto's uit te voeren.



Bekijk ook onderstaande video over de nieuwe cursus: