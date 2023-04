Cursus Zwart-wit Fotografie

Hoewel zwart-wit zo oud is als fotografie zelf, is het ook nu nog een prachtig medium om in te werken.



Het is niet alleen geschikt voor portretten en straatfoto's, maar ook landschappen komen tot hun recht in een sprekende zwart-witfoto met een mooi contrast.



In de nieuwste cursus op Photofacts Academy ontdek je met behulp van Nando Harmsen alles over het maken Ún het bewerken van foto's in zwart-wit.



╗ Cursus Zwart-wit Fotografie