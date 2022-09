Fotografiecursus: Alles over scherptediepte

'Hoe krijg ik die mooie vage achtergrond in mijn foto?' Dat was 25 jaar geleden mijn vraag toen ik met fotografie aan de slag ging. En sindsdien heb ik hem ook van een heleboel andere fotografen gehoord.



Scherptediepte is wellicht wel het lastigste onderwerp voor nieuwe fotografen. En het meest nuttige om door te hebben.



In de nieuwste cursus Alles over Scherptediepte op Photofacts Academy duikt Nando daarom in dit onderwerp. Ontdek hoe je diafragma, brandpunt en de afstand tot je onderwerp kunt gebruiken om de scherptediepte naar je eigen hand te zetten.