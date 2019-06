Masterclass Landschapsfotografie met Bas Meelker

De cursus van Bas Meelker kun je nu direct bekijken op Photofacts Academy. De cursus bestaat uit 21 kortere video's en duurt in totaal zo'n anderhalf uur.



Bas bespreekt belangrijke onderwerpen als compositie en het gebruik van filters in zijn cursus. De cursus staat sinds afgelopen vrijdag op Photofacts Academy en twaalf leden hebben de cursus al een beoordeling gegeven.



De gemiddelde waardering is momenteel een 9,5. Eric geeft bijvoorbeeld aan: 'Helder verhaal, erg veel praktische info waar je direct mee aan de slag kunt'.



Ingrid zegt over de cursus: 'Super leuk en heldere tips en trics. Laarzen aan en het veld in. Bas bedankt.'



En Noortje geeft aan: 'Ik heb het een ontzettend leuke en informatieve masterclass gevonden. Ik heb veel geleerd van de filters en het gebruik van het weer. De uitleg van de composities heeft mij inzicht gegeven waarom mijn foto's het net niet zijn en ga binnenkort bezig met de foto opdracht.'



