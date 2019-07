Verslag: Fotoreis naar China

Het Plan

Kill your darlings

Een paar weken later begroet ik glunderend mijn reisgenoten. Met in mijn hoofd een prachtig fotografieconcept: sweet & sour (zoetzuur).Een verwijzing naar een populaire bereiding in de Chinese keuken (niet alleen populair bij de oer-Hollandse afhaalchinees, maar ook in China) en vooral ook een manier om contrast ťn samenhang tussen de 'zoete' en de harde kant van het leven in China in beeld te brengen. Briljant!Een veel te breed concept blijkt al snel. En bovendien: in mijn ogen is alles zoet. Op de Fuli streekmarkt zie ik de schoonheid van bungelende darmen, uitgestalde varkensneuzen en de verweerde, doorleefde gezichten van de locals.Een rafelige gettowijk met tralies voor de ramen heeft een enorme aantrekkingskracht.En de inkijkjes in sobere huizen, al dan niet met een loerende Mao aan de muur, zijn prachtig. En dan heb ik het nog niet eens over de gastvrijheid van mensen. Keer op keer nodigen mensen ons uit in hun huis nadat we al gebarend vragen of we even mogen kijken.