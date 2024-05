Zwart-wit fotografie tip: Maak emotionele portretten

Rianne - f/10, 1/160s, 100 ISO @ 30mm

De Zwart-witbijbel

Een dergelijke portret heeft overigens ook niet veel meer nodig dan het gezicht van je onderwerp. Extra attributen of een ingewikkelde achtergrond kunnen het beeld alleen maar drukker maken en afleiden van het eigenlijke doel: de emotie vastleggen.Voor een emotioneel portret is dus meestal niet meer nodig dan een egale achtergrond en de persoon zelf close-up in beeld.Bedenk ook dat de juiste belichting essentieel is bij het uitlichten van emoties. Zachte schaduwen kunnen bijvoorbeeld helpen om een serene of peinzende sfeer te creëren, terwijl harde schaduwen een dramatischer effect kunnen geven. Experimenteer met verschillende lichtbronnen en posities.