Zwart-witfotografie tip: Kies voor hard licht

De wandelende fietser (Saint-Antonin Noble-Val, Frankrijk - 50mm - ISO100 - f/5,6 - 1/320s)

Lichte delen vallen altijd direct in het oog. Dat is waar je het eerst naar kijkt. Laat deze lichte delen een kijklijn vormen. Zet je onderwerp in het lichte deel, dat maakt de foto nog interessanter. Dat kan een persoon zijn die in het lichte deel loopt, of een ander onderwerp.Door hard licht te kiezen voor je zwart-wit, krijg je veel bijzondere mogelijkheden. Probeer het eens uit en wees niet bang voor schaduwen.Bekijk dan de cursus zwart-wit fotografie op Photofacts Academy. De cursus wordt gegeven door Nando Harmsen en behandelt alle aspecten van het maken van de mooiste zwart-wit foto's.