Het verschil tussen bokeh en kleine scherptediepte

Het licht door de bladeren op de achtergrond veroorzaakt de bokeh ballen. De kwaliteit van onscherpte vind ik heel mooi. De bokeh is mooi, en het geeft tevens meerwaarde aan deze foto van het Vliegend Hert

Feitelijk is bokeh ballen een verkeerde naam, want ze zijn het gevolg van een kleine scherptediepte. Maar de vorm en uitstraling van deze ballen van licht in de achtergrond, kunnen mooi of minder mooi zijn. In dat geval is de bokeh van de foto respectievelijk mooi of minder mooi.Om het samen te vatten. Je kunt met een objectief een kleine scherptediepte bereiken door een grote lensopening te kiezen. De kwaliteit van de onscherpte wordt dan aangeduid met bokeh. Die kan mooi zijn, of minder mooi. In het slechtste geval vind je het helemaal niet mooi. Een lelijke bokeh, dus.