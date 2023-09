Op zoek naar een statief? Kies twee van de drie opties.

Lange sluitertijden vereist een goed en stevig statief.

Een statief is ook handig bij gebruik van lange brandpunten. Wanneer het objectief zo zwaar is dat vermoeidheid tijdens het vasthouden een rol gaat spelen. Natuurlijk kan een statief ook prettig werken bij macro fotografie of panoramafotografie.Wanneer je dan een statief moet kiezen in de winkel zijn er veel overwegingen te maken. In feite komt het neer op de volgende drie punten; stabiliteit, gewicht, en prijs. Om het je makkelijk te maken (of juist niet) geef ik je de volgende stelling.Kies de twee belangrijkste.Of het kiezen van een statief daarmee makkelijker wordt, is nog maar de vraag. Het kan je echter wel aan het denken zetten. Misschien kan je daarmee bewust worden dat het ideale statief niet bestaat, ongeacht wat sommige fabrikanten je doen geloven.