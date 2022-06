Waarom de cropfactor ook scherptediepte beïnvloed

Wanneer ik de foto met 85mm op fullframe digitaal crop naar dezelfde vergroting als met de 85mm op de 1,6x cropcamera, zie je dat bij gelijke afstand tot het onderwerp en hetzelfde diafragma dezelfde scherptediepte is. Zie jij welke met de cropsensor is gefotografeerd, en welke digitaal gecropt uit een fullframe?

Conclusie

De cropsensor heeft geen directe invloed op scherptediepte. De invloed is indirect, omdat we een korter brandpunt moeten gebruiken, of een grotere afstand om het onderwerp even groot in beeld te krijgen.Houden we brandpunt, afstand en diafragma gelijk, dan is er geen enkel verschil in scherptediepte.