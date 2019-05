Laatste kans: De Portretbijbel voor 15 euro

Hij is binnen! Gisteren kwam er een enorme vrachtwagen voorrijden om 2.500 exemplaren van mijn boek over portretfotografie af te leveren. We zijn volop bezig met de verzending; de eerste exemplaren moeten morgen al in de brievenbus liggen.



Morgen lanceer ik het boek officieel met een webinar waarin ik je direct ook de tien beste tips uit mijn boek deel. Dan gaat ook de prijs omhoog van de voorverkoopaanbieding van slechts 15 euro naar de vaste prijs van 20 euro (allemaal heel officieel volgens de wet op de vaste boekenprijs enzo).



Mocht je mijn portretboek nog niet besteld hebben, dan is dit dus het moment. Ruim 800 fotografen hebben het boek al in bestelling, dus wij zijn hier nog de hele dag bezig met het verzendklaar maken van al die pakketjes.



╗ Bestel de Portretbijbel