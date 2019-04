Review: Handboek Modelfotografie - Frank Doorhof

Frank is echt in staat om een ​​concept schriftelijk te beschrijven en uit te leggen. Voor mij zijn zijn onderwijsvaardigheden heel duidelijk bij het lezen van dit boek en dat maakt het verschil.



Naast de pedagogische aspecten is er zoveel creativiteit te zien in dit boek en het is erg moeilijk om niet ge´nspireerd te raken tijdens het lezen ervan. Deze combinatie maakt de algemene indruk van het boek erg goed.



Dit boek is een absolute aanrader vooriedereen die zelfs maar enigszins ge´nteresseerd is in modelfotografie. Het boek is ÚÚn van de beste die ik ooit heb gelezen, als het gaat om fotografie-educatieve literatuur.



Frank Doorhof heeft fantastisch werk geleverd door al zijn kennis op gemakkelijke en begrijpelijke wijze over te dragen aan de lezer. Het leest lekker weg! Dus als je ge´nteresseerd bent in het fotograferen van modellen, of als je goede tips wilt over hoe je mensen in het algemeen fotografeert, dan is dit boek echt iets voor jou.





Prijs en waar te koop?