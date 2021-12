Review: Canon EOS R3

Je kunt bijzonder veel naar wens instellen. Zeker het gedrag van de AF is tot in detail te selecteren, zelfs voor meerdere knoppen.

Mijn conclusie

In feite kan ik heel kort zijn met mijn conclusie. De Canon EOS R3 is een fantastische camera die uitermate geschikt is voor zijn doel: actiefotografie.De instelmogelijkheden die de camera biedt zijn groot, en de flexibiliteit maakt het erg makkelijk om alles helemaal naar je eigen voorkeuren in te stellen.De oogsturing voor de AF werkt beter dan ik verwacht had. Het is niet in alle gevallen geschikt maar het is met een druk op de knop uit te schakelen. De oog-AF weet je onderwerp al op grote afstand te vinden en te volgen. Wanneer het oog uit beeld gaat, schakelt de camera vlekkeloos over op gezicht, hoofd of torso.