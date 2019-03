Nikon ambassadeur David Yarrow

Mankind (Yirol, South Sudan). Foto: David Yarrow

Wanneer hij de D850 niet gebruikt, is de D5 het apparaat dat hij altijd graag bij de hand wil hebben tijdens een project met fotografie onder extreme omstandigheden. De camera is vooral goed voor opnamen met hoge snelheid, wanneer je in een oogwenk veel opnamen wilt maken.De hoge gevoeligheid geeft je ook de vrijheid om probleemloos over te schakelen van fel zonlicht naar 's nachts, iets dat vooral belangrijk is in zijn werk, waar hij vaak niet weet in welke verafgelegen hoek van de wereld hij zal zijn op welk moment.David gebruikt AF-S NIKKOR 35 mm f / 1.4G lens erg vaak. Hij gebruikt zelfde een lange lens; hij bezit niet eens en zoomlens!Deze 35-mm groothoeklens is perfect voor zijn manier van fotograferen, waarbij hij hoogwaardige optica nodig heeft om de ziel van de onderwerpen die hij fotografeert te ontdekken en vast te leggen. De stille autofocus-operatie is ook cruciaal voor wanneer hij binnen meters afstand van een leeuw of een wolf is!Daarnaast gebruikt hij de AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G en de AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED als portretlens (voor wildlife).