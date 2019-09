Tip: stel per ongeluk eens verkeerd scherp

Het is verleidelijk om als fotograaf alleen je successen te delen. Fouten houd je voor je. Maar wat als je een fout maakt die per ongeluk leidt tot een betere foto? Hoor je ook zelden over. Daarom deel ik hier een voorbeeld van zo'n fout, en hoe die per ongeluk leidde tot iets onverwachts.



Tijdens mijn bezoek aan het fotofestival in Arles, hing ik rond op een expositie waar ik weinig van snapte. Mijn blik dwaalde af naar een open raam en het straatbeeld daar beneden.



Het raam keek uit op een zebrapad. Steeds stonden er andere mensen te wachten.