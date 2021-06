Gaat Nikon op de retro tour?

Volgens de Nikon Rumors website kan de volgende Nikon Z camera wel eens een retro look gaan krijgen. Dit zou niet de eerste keer zijn dat Nikon een stap in deze richting heeft gezet. Wie weet kan dit een interessante stap zijn.





Het gerucht gaat dat er een nieuwe APS-C camera van Nikon aan gaat komen. Deze zou kleiner worden dan de Nikon Z50. Er wordt zelfs gesuggereerd dat deze camera geen elektronische zoeker zou hebben.De nieuwste geruchten zeggen nu dat Nikon wel eens naar een retro stijl camera zou kunnen gaan. Daarmee zou deze camera net als de Fujifilm camera's de meer traditionele instelwieltjes kunnen krijgen.Zoals gezegd, dit is niet de eerste keer dat Nikon zo'n camera uitbrengt. Wie herinnert zich niet de Nikon Df , een camera die in zeker zin uniek genoemd mag worden?Hoewel deze camera heel wat kritiek over zich heen kreeg, waaronder over het ontbreken van film functies, heeft deze camera ook een heel scala aan fans opgeleverd.De nieuwe mirrorless camera met retro look zou volgens de geruchten op de klassieke FM en FE film camera's gaan lijken.Nikon is tot op heden wat achtergebleven op het gebied van mirrorless camera's. Ondanks de uitstekende Z6 en Z7 modellen blijven ze toch op veel gebieden ten opzichte van de concurrenten de ondergeschoven kindjes.Door met hun mirrorless camera's een unieke richting in te gaan, kunnen ze een niche vullen waarvoor zeker interesse zal zijn.Wat de komende maanden en jaar zal brengen, dat is natuurlijk afwachten. Er wordt nog steeds halsrijkend naar de Nikon Z 9 uitgekeken, het topmodel waarvoor de lat erg hoog ligt. Een retrostijl mirrorless camera zou een heel welkome aanvulling zijn.Wat zijn jouw ideeŽn over een retrostijl mirrorless camera van Nikon? Zou je het interessant vinden, of vind je het een vreemde en onlogische stap. Vertel het in een reactie onder dit bericht.Via: Nikon Rumors