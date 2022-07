Stopt Nikon met spiegelreflex camera's?

Een spiegelreflex heeft immers eigenlijk geen voordelen meer op de nieuwste systeemcamera's. Er is dus weinig reden voor fotografen om nog een spiegelreflex aan te schaffen. Of ze nu stoppen of niet, ze zullen er steeds minder van verkopen.



De laatste Nikon spiegelreflex die uitgebracht is door het merk was de Nikon D6. Die werd in juni 2020 gelanceerd. Het is dus onwaarschijnlijk dat er nog nieuwe modellen verschijnen.



Ik verwacht dat ook andere merken geen nieuwe spiegelreflex camera's meer gaan uitbrengen. Een systeemcamera is eigenlijk op alle vlakken beter.



Ga jij spiegelreflex camera's missen? Is er een goede reden voor je waarom je niet over wilt naar een systeemcamera? Laat het weten in de reacties!



