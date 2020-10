Creatief fotograferen met een Lensbaby

Ik was reuze benieuwd hoe dit ging uitpakken. Maar al gelijk bij de eerste foto was ik verkocht!

Als je net als ik van kleuren en vormen houd, dan ga je dit vast ook fantastisch vinden. Het werkt bijna hypnotiserend.



Ik betrap mezelf erop dat ik toch veel dezelfde foto's schiet alsof ik in een soort vervoering raak. Ohoh, denk ik dan, dat kost weer extra tijd bij het kiezen en nabewerken.



Wanneer ik foto's voor de eerste keer bekijk maak ik een eerste schifting tussen geweldig, gaat wel of rijp voor de prullenbak. Hierna sleep ik de overgebleven foto's naar een collectie waar ik ze verder ga selecteren.



Dit doe ik dat liefst op mijn mobiel omdat ik dat overzichtelijker vind (ik gebruik daarvoor Lightroom Mobile). Bovendien kan ik dan eventueel foto's snel delen op Insta of andere social media.



Op Photofacts staat trouwens een uitstekende tutorial over hoe je snel je beste beelden selecteert met handige tips van de auteur en waardevolle toevoegingen van lezers.