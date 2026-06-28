Fotograferen met de Helios 44





Wat betreft Exif data: alle foto's zijn met 58mm brandpunt en f/2 gemaakt. Er is een ISO gekozen die de sluitertijd voldoende snel maakt om uit de hand te fotograferen. Met diafragmavoorkeuze heb je er verder geen omkijken naar.



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