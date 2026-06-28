Meer: Inspiratie
Fotograferen met de Helios 44zondag 28 juni 2026, 16:08 door Nando Harmsen | 85x gelezen | 0 reacties
Iedereen is inmiddels wel bekend met de antieke Russische Helios 44 objectieven. Ze zijn voor minder dan honderd euro te koop, en met een adapter van minder dan honderd euro te gebruiken op elke mirrorless camera.
De Helios 44 is de Russische versie van de Carl-Zeis Jena Biotar 5,8 cm f/2. Alleen een stuk goedkoper. Er is een Helios 44 start, Helios 44, Helios 44-2, Helios 44M en nog een groot aantal opvolgers.
Ze hebben allemaal één ding gemeen: de bokeh heeft een swirl-effect. Dit is door de opbouw van het objectief, en kan als lensfout gezien worden. Tegenwoordig is dit effect een nostalgisch of vintage effect.
Fotograferen met de Helios 44 (eender welk model) gewoon leuk. Vooral portretten, bloemen en stillevens. Vooral met een kleine scherptediepte. Het vergt wel wat handigheid met het scherpstellen.
Een goed exemplaar levert een redelijk goede scherpte op. Vind je het effect te gewoontjes, keer dan het frontlensje in het objectief om. Dat is heel erg eenvoudig en je hebt er geen speciaal gereedschap voor nodig.
Met een omgekeerde frontlens krijg je het effect van de antieke Petzval-objectieven. Je houdt ervan, of je houdt er niet van. Maar wat je er ook van vindt, het is een bijzonder uniek effect.
De onderstaande foto's zijn allemaal met een Helios 44 en Helios 44-2 (met en zonder omgekeerde frontlens) gemaakt. Laat het inspireren. Wie weet is het ook iets om uit te proberen. Als je al een Helios hebt, haal het weer eens uit de kast.
Wat betreft Exif data: alle foto's zijn met 58mm brandpunt en f/2 gemaakt. Er is een ISO gekozen die de sluitertijd voldoende snel maakt om uit de hand te fotograferen. Met diafragmavoorkeuze heb je er verder geen omkijken naar.
Op Photofacts Academy staat een cursus over het fotograferen met vintage objectieven. Lijkt het je leuk om met deze antieke objectieven aan de slag te gaan, dan kan ik je die cursus zeker aanraden.
Wil jij ook gave foto's maken?Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.
14 dagen gratis fotografiecursussen kijken
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Landschap en Compositie
woensdag 8 juli 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 5 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 14 augustus 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 18 november 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 6 plaatsen
Ook interessant
-
10 Tips voor fotograferen met een vintage objectief
door Nando Harmsen
-
Maak minder portretfoto's met een vintage lens
door Nando Harmsen
-
De lente in beeld brengen
door Nando Harmsen
-
Ode aan de vakantiekiekjes
door Michiel Heijmans
-
De kosten die je maakt als je start met vintage objectieven.
door Nando Harmsen
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
39.700 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.