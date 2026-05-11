Tilt-shift-effect in landschapsfotografie

Meer: Inspiratie
Tilt-shift-effect in landschapsfotografiemaandag 11 mei 2026, 16:32 door Nando Harmsen | 22x gelezen | 0 reacties
Wanneer een tilt-shift objectief ter sprake komt, denken we direct aan architectuurfotografie. Het voorkomt 'omvallende' lijnen doordat we niet langer omhoog hoeven te richten. Maar je kan er leuke dingen mee doen bij landschapsfotografie.
Niet iedereen heeft een tilt-shift objectief. Deze specialistische objectieven zijn duur. Echter, er zijn tegenwoordig tilt-shift adapters en zelfs tilt-shift objectieven die erg aantrekkelijk geprijsd zijn.
Het is niet alleen voor de architectuurfotograaf bestemd. Je kan deze objectieven ook gebruiken voor landschappen. Het voorkomt 'omgevallen' bomen, zoals het omgevallen gebouwen voorkomt. De shift-functie is hiervoor bestemd.
Maar in plaats van de shift-functie is er ook de tilt-functie. Je kantelt het objectief, waardoor je het scherpstelvlak kan verplaatsen. Dat kan evenwijdig met de grond voor een 'oneindige' scherptediepte.
Of je gebruikt de tilt in de tegenovergestelde richting. Daarmee bereik je juist een heel bijzonder effect. Het wordt soms wel eens het miniatuureffect genoemd. Maar het hoeft niet altijd dat gevoel te geven.
Dankzij de relatief lage prijzen van bijvoorbeeld Loawa of TTartisans tilt-shift objectieven komt dit soort fotografie onder ieders bereik. Voor de architectuurfotograaf is dit natuurlijk heel aantrekkelijk geworden.
Voor landschapsfotografie kan het ook een toegevoegde waarde zijn. Het fotograferen met een tilt-shift in landschappen kan een uitdaging zijn. Maar het kan ook leuke en speelse effecten mogelijk maken. Lijkt het je wat, huur dan eens een tilt-shift objectief en probeer het uit.
Leer alles over het gebruik van een tilt-shift objectief
Een tilt-shift objectief is een bijzonder objectief. Het kan ten opzichte van de sensor verschuiven of kantelen. Daarmee zijn bijzondere, maar ook zeker handige effecten te bereiken.
Wil je alles weten over het gebruik van tilt-shift objectieven? Ben je aan het twijfelen of het wel iets voor je is, of ben je gewoon nieuwsgierig wat dit soort objectieven kunnen?
Bekijk dan de cursus Fotograferen met een tilt-shift objectief op Photofacts Academy.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Naaktfotografie op Locatie
woensdag 27 mei 2026
Sint Agatha (Noord Brabant)
nog 2 plaatsen
Flitsen op Locatie
woensdag 10 juni 2026
Sint Agatha (Noord Brabant)
nog 8 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 26 juni 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Ook interessant
-
Tilt-shift objectief voor extreme scherptediepte
door Nando Harmsen
-
Aan de slag met tilt-shift zonder je nier te hoeven verkopen
door Elja Trum
-
Een tilt-shift adapter voor de Canon RF vatting
door Nando Harmsen
-
Laowa lanceert een nieuw 20mm Zero-D shift objectief
door Nando Harmsen
-
De tilt van een tilt-shift objectief uitgelegd
door Nando Harmsen
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
39.983 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.