Nando Harmsen

Tilt-shift-effect in landschapsfotografie

maandag 11 mei 2026, 16:32 door Nando Harmsen

Wanneer een tilt-shift objectief ter sprake komt, denken we direct aan architectuurfotografie. Het voorkomt 'omvallende' lijnen doordat we niet langer omhoog hoeven te richten. Maar je kan er leuke dingen mee doen bij landschapsfotografie.

Niet iedereen heeft een tilt-shift objectief. Deze specialistische objectieven zijn duur. Echter, er zijn tegenwoordig tilt-shift adapters en zelfs tilt-shift objectieven die erg aantrekkelijk geprijsd zijn.

Het is niet alleen voor de architectuurfotograaf bestemd. Je kan deze objectieven ook gebruiken voor landschappen. Het voorkomt 'omgevallen' bomen, zoals het omgevallen gebouwen voorkomt. De shift-functie is hiervoor bestemd.

Maar in plaats van de shift-functie is er ook de tilt-functie. Je kantelt het objectief, waardoor je het scherpstelvlak kan verplaatsen. Dat kan evenwijdig met de grond voor een 'oneindige' scherptediepte.

24mm tilt-shift - via de tilt is het scherpstelvlak evenwijdig aan de grond geplaatst

Of je gebruikt de tilt in de tegenovergestelde richting. Daarmee bereik je juist een heel bijzonder effect. Het wordt soms wel eens het miniatuureffect genoemd. Maar het hoeft niet altijd dat gevoel te geven.

24mm tilt-shift - het scherpstelvlak is via de tilt diagonaal geplaatst.

Dankzij de relatief lage prijzen van bijvoorbeeld Loawa of TTartisans tilt-shift objectieven komt dit soort fotografie onder ieders bereik. Voor de architectuurfotograaf is dit natuurlijk heel aantrekkelijk geworden.

Voor landschapsfotografie kan het ook een toegevoegde waarde zijn. Het fotograferen met een tilt-shift in landschappen kan een uitdaging zijn. Maar het kan ook leuke en speelse effecten mogelijk maken. Lijkt het je wat, huur dan eens een tilt-shift objectief en probeer het uit.


Leer alles over het gebruik van een tilt-shift objectief



Een tilt-shift objectief is een bijzonder objectief. Het kan ten opzichte van de sensor verschuiven of kantelen. Daarmee zijn bijzondere, maar ook zeker handige effecten te bereiken.


Wil je alles weten over het gebruik van tilt-shift objectieven? Ben je aan het twijfelen of het wel iets voor je is, of ben je gewoon nieuwsgierig wat dit soort objectieven kunnen?

Bekijk dan de cursus Fotograferen met een tilt-shift objectief op Photofacts Academy.

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

Elja Trum

