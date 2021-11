Fotograferen in IJsland

Het noorderlicht bij de Gardur vuurtoren. Het viel niet mee om beiden goed belicht in beeld te krijgen, maar het is gelukt.

De reis naar IJsland was een groot succes, en het was ook leerzaam vanuit mijn taak als fotografie/reis begeleider. Ik kan niet wachten om in 2022 weer terug te gaan, maar dan zal het in de zomer zijn wanneer de zon niet of nauwelijks onder gaat.Met dank aan Canon Nederland voor het beschikbaar stellen van de objectieven. Ik heb tijdens deze reis gebruik gemaakt van Haida filters . De reis is namens en voor Fotografie-reizen.nl gemaakt.