Fotograferen in IJsland

De Gunnuhver vulkanische bronnen zorgen voor naar zwavel ruikende wolken. Het landschap is onaards.

Een van de dingen waar je natuurlijk op hoopt is het noorderlicht. De eerste avond hadden we al veel activiteit. Later in de week was er nog meer activiteit, maar de wolken wierpen roet in het eten.Dit is iets wat je nooit in de hand hebt, en het moet dan ook als extraatje gezien worden. Met andere woorden, het noorderlicht is de kerst op de taart.