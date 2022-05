Het verschil tussen een groothoekfoto en een panorama met teleobjectief

Een groothoek is perfect om veel van een landschap in de foto te krijgen. Je kunt ook een teleobjectief pakken en dan een panorama maken van dat landschap. Is daar een verschil tussen, en zo ja, wat is dat verschil? Ik heb het voor je uitgeprobeerd.



Veel landschappen worden met een groothoekobjectief gemaakt. Dat is niet zo vreemd, want het stelt je in staat om veel van het landschap in beeld te krijgen. Of dat de juiste keuze is voor een interessant beeld laat ik even buiten beschouwing.



Je kunt hetzelfde landschap ook fotograferen met een teleobjectief. Of beter gezegd een langer brandpunt, want het hoeft niet per se een echt teleobjectief te zijn. Immers, 50mm is al een brandpunt dat iets meer dan 3x zo lang is dan 16mm brandpunt. Je beeldhoek is dan ruim 9x zo klein (3x in de lengte en 3x in de breedte).