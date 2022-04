Landschappen fotograferen met een drone

Mag je zomaar met een drone vliegen?

Wil je zelf ook aan de slag met het fotograferen van landschappen met een drone? Dan is het goed om te weten dat de regelgeving sinds 1 januari 2021 verscherpt is In het kort komt het erop neer dat jij je als dronepiloot moet registeren. En heb je een drone die meer dan 250 gram weegt? Dan moet je ook een licentie behalen.Gelukkig zijn er op moment van schrijven ook veel drones die onder de 250 gram zijn. Deze drones neem je eenvoudig mee en hoeven enkel geregistreerd te worden bij de RDW.Daarnaast is het ook goed om rekening te houden met een aantal basisregels:1. Vlieg nooit boven mensen2. Vlieg nooit bij vliegvelden en stations3. Hou je drone altijd in het zichtHeb jij ook landschapsfoto's gemaakt met een drone? Ik ben benieuwd naar jouw ervaring! Laat een reactie achter in de comments!