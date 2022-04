Landschapsfotografie met een telelens

Landschappen worden vaak met een groothoeklens gefotografeerd. Dat is best logisch aangezien je zo veel van wat je ziet op de foto krijgt.



Maar is dat altijd wat je wil? Misschien wil je de zon wel groot in beeld of wil je inzoomen op een boeiend onderwerp in het landschap. Voor die gevallen is een standaard- of zelfs een zoomlens nodig.





Wat neem ik mee?

Inzoomen op de prachtige eik

Als ik op pad ga voor het maken van landschapsfoto's neem ik meestal al mijn zoomlenzen, met een totaalbereik van 17mm-groothoek tot 600mm-tele, mee. Dat betekent een hele rugzak vol terwijl ik weet dat de gerede kans bestaat dat ik slechts een of twee lenzen ga gebruiken.Toch neem ik me de sjouw-moeite omdat ik vooral geen spijt wil krijgen van het thuislaten ervan. Het tasje met filters past nu niet meer in de rugzak maar gaat, bevestigd aan de zijkant, ook mee. Natuurlijk mag het statief niet ontbreken.Een van mijn favoriete bomen om te fotograferen staat op fietsafstand van mijn huis. Regelmatig en het hele jaar door bezoek ik deze eik en het lukt me nog steeds om weer heel andere foto's te maken.Natuurlijk zijn de licht en weersomstandigheden steeds anders wat zorgt voor de variatie in de foto's. Maar ook de keuze van de lens zorgt voor variatie.De eik op onderstaande foto heb ik de afgelopen twee jaar met alle mogelijke brandpuntsafstanden gefotografeerd. Deze foto is genomen met 225mm (op fullframe).