Landschapsfotografie tip: Beter drie foto's van details dan alles in één beeld

Panorama van drie opnamen, met een Canon EOS M50 met 18mm en f/8, van een adembenemende ochtend in de Franse Auvergne

Heb jij dit ook, dat een dergelijke foto dan al snel tegenvalt? Meestal is dat als je thuis de foto terug kijkt. Het heeft dan niet langer de uitstraling en sfeer die je ervaarde toen je de foto maakte. Alles staat klein in beeld, details vallen meer niet op en wie weet, misschien mis je wel iets dat de aandacht trekt.Het nadeel van alles in één enkele foto zetten met een extreme groothoek is, dat er teveel in de foto staat. De interessante details zijn klein en vallen helemaal niet meer op. Het zijn juist die details die destijds het landschap zo mooi maakten.Probeer daarom dat fantastische landschap in meerdere beelden vast te leggen in plaats van één enkele foto. Niet alleen laat je de prachtige details volledig tot zijn recht komen, je krijgt ook een mooie serie foto's die samen dat gevoel geven wat je daar op die plek ervaarde.Bekijk de volgende drie foto's eens, en probeer ze terug te vinden in het panorama van het hele landschap dat in het begin van dit artikel staat. Kan jij ze vinden?