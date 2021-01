Landschapsfotografie tip: zorg voor contrast in je foto

Je maakt een foto van die mooie zonsondergang en wat blijkt, de hele voorgrond is erg donker. Maar, je hebt een goede camera en in Lightroom of Luminar, of welk ander fotobewerkingsprogramma dan ook, is het heel eenvoudig om die donkere voorgrond op te lichten.