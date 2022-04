Onstuimig weer is het beste ingrediënt voor landschapsfotografie

De zon verdween achter de wolken, en keek nog heel even onder de wolk door vlak voor ze achter de horizon verdween.

Moet je hoge verwachtingen voorkomen?

De hoge verwachtingen hebben ooit tot een soort van teleurstelling gezorgd. Nu hadden we ideaal weer voor de landschapsfotograaf, terwijl ik geen verwachtingen had. Is er een relatie?Nee, denk niet dat mijn gebrek aan verwachtingen vooraf aan dit weekend geleid heeft tot deze perfecte ingrediŽnten voor landschapsfotografie. Dit is niets meer dan toeval en geluk hebben. Dit geluk kun je niet afdwingen.De volgende masterclass is in mei. De herinnering aan dit weekend staat ook dan nog vers in het geheugen. De kans is heel groot dat het niet zo perfect wordt als deze keer. Ik moet dus oppassen, en niet verwachten dat zelfs onstuimig weer voor een herhaling zal zorgen.