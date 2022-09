Waarom fotograferen we landschappen niet vaker in zwartwit?

Donald Willemsen schreef op dinsdag 20 september 2022 om 10:39

Nando, in grote lijnen ben ik met je eens. Een landschap moet ook in z/w kunnen. Ik vind wel dat het landschap er zich voor moeten lenen. Het werkt niet altijd. Vroeger, in het analoge tijdperk had je natuurlijk de z/w film. Daarnaast kon je dan nog filters gebruiken zoals rood-, geel-, groen- en oranjefilters. Tegenwoordig moet je de omzetting in de nabewerking op de pc doen en ook dan kan je digitale filters toepassen, maar dat is een stuk moeilijker om het naar jouw zin te krijgen. Dat geldt voor mij althans.

Direct in z/w fotograferen met de camera gaat ook, maar mijn ervaring is dat zoiets toch niet bevredigend werkt. Je moet dan toch in de nabewerking veel corrigeren.

Met veel interesse heb ik jouw artikel gelezen. Zoals gezegd ben ik het in grote lijnen met je eens. Maar zoals vaak is het gemakkelijker gezegd dan gedaan. De hierboven genoemde filters heb ik in het analoge tijdperk veel gebruikt omdat ze sfeerbepalend zijn. Voor nu in de digitale fotografie heb ik daar nog geen bevredigende oplossing voor gevonden.