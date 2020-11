Kies de juiste achtergrond als je foto's bewerkt

Wist je dat de achtergrond waartegen je de foto ziet, invloed heeft op het instellen van de helderheid van de foto?

De invloed van de achtergrond

Het bewerken van een foto kan heel kritisch zijn. Het is eenvoudig om je belichting bij te regelen, de kleurbalans te veranderen, of plaatselijk contrast en helderheid te wijzigen. Toch blijft het moeilijk om de perfecte helderheid en kleur te krijgen.De gekalibreerde monitor en een goed afgesteld omgevingslicht is niet het enige wat van invloed is op de manier hoe je de bewerking van je foto doet. Ook reflecties van ramen, invallend zonlicht heeft invloed op wat we zien en beoordelen op het scherm. Een volledig verduisterde kamer is ook niet goed.Als je alles naar beste mogelijkheden hebt ingesteld, dan zal de achtergrond kleur of tint van je software programma waarschijnlijk vergeten zijn. Want dit heeft invloed op de helderheid die we instellen voor de foto.Ongeacht welke fotobewerkingssoftware je gebruikt, je foto zal altijd tegen een achtergrond te zien zijn. Die achtergrond is meestal een donkere tint grijs, om zo weinig mogelijk afleiding te geven. Maar deze tint grijs in de achtergrond zal als referentie gaan werken bij het instellen van de helderheid van de foto.Kies je een verkeerde achtergrond tint voor je foto, dan kan je heel makkelijk op het verkeerde been gezet worden. Ten opzichte van je achtergrond kan een foto zodoende lichter lijken dan die in werkelijkheid is, of andersom.Daarom is het aan te raden om de tint van je achtergrond aan de helderheid van je foto aan te passen.Om een idee te hebben wat ik bedoel, heb ik een paar voorbeelden. De eerste foto is een sneeuwlandschap dat tegen een donkere, zwarte achtergrond te zien is. De sneeuw lijkt mooi helder te zijn in vergelijk met de zwarte achtergrond. Maar dit wordt anders als je dezelfde foto tegen een witte achtergrond ziet. Dan lijkt de sneeuw grijs en grauw.