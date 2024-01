Trefwoorden toevoegen, doe jij dit consequent?

Door de trefwoordenlijst te gebruiken is het toevoegen van trefwoorden heel eenvoudig en laagdrempelig.

In plaats van het paneel 'trefwoorden toevoegen' te gebruiken, is het eenvoudiger om de 'trefwoordenlijst' te gebruiken. Zeker voor grote hoeveelheden foto's werkt dit snel. Wat nog belangrijker is, het voorkomt spelfouten.Elke keer opnieuw trefwoorden invoeren werkt fouten in de hand. Een keer voer je bijvoorbeeld zonsondergang als trefwoord in, de volgende keer per ongeluk zonondergang, of zonsondergag, of zonondergag, of zonomdergang. En er zijn nog veel andere varianten.