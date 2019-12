Het Perfecte Plaatje; nachtdocu en trash the dress

Vanavond was de halve finale van Het Perfecte Plaatje. De drie overgebleven BN'ers mochten weer aan de slag met twee opdrachten. Voor de eerste opdracht moesten ze drie documentaire foto's maken van een nachtwerker. De tweede shoot was een Trash the Dress shoot.





Nachtwerkers

Voor de eerste opdracht moesten ze een drieluik maken van iemand die de nacht doorwerkt. De foto's moesten een verhaal vertellen. Best een pittige opdracht, in mijn ogen. Het is niet eenvoudig om een goed drieluik te maken.De deelnemers gingen aan de slag met de Canon EOS RP en een 35mm f/1.8 Macro IS of het 24-105mm f/4 L objectief.Persoonlijk vond ik de foto's van Daphne erg geslaagd, maar er zat wel iets in het punt van de jury dat al haar foto's eigenlijk steeds hetzelfde verhaal vertelden. Drie keer een schoonmaker aan het werk.Winnaar was dan ook Jamie waarbij vooral de foto in de lift in de smaak viel. Het moment was volgens mij ook goed gepakt, want in de video van de lift ging het er hectisch aan toe, maar de foto straalt rust uit.