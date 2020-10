Het Perfecte Plaatje; uber portret en high-speed fotografie

Winnende foto door Jannie van der Heijden

Ook in mijn ogen een prima geslaagde foto. Al vond ik de waterballon en het glas koffie wellicht nog wel beter.Net als vorige jaren is er ook weer een thuisopdracht. De opdracht is deze eerste week om zelf ook een uber mannelijk of vrouwelijk portret te maken. De winnende foto krijgt een tegoedbon ter waarde van 449 euro, te besteden bij Kamera Express.In de tweede aflevering gaan de BN'ers aan de slag met het fotograferen van roofvogels (bij Valkerij Het Muithuis ) en gaan ze zo te zien opnieuw elkaar fotograferen. Ditmaal in het thema 'pruikentijd'.Mocht je het programma gemist hebben, dan kun je het terugkijken via RTL XL . Ik vermoed dat dit ook de manier is hoe Belgen het programma kunnen bekijken. Helaas zitten hier wel kosten aan verbonden.Ik heb me in elk geval al weer goed vermaakt deze eerste aflevering. Wel viel het me op dat het programma nu anderhalf uur duurt. Ik vond een uur persoonlijk wel prima, nu wordt het wat lang.Overigens krijgen we dit seizoen ook twee extra afleveringen ten opzichte van eerdere jaren.Wat vond jij van de eerste aflevering?Laat het weten in de reacties!Wil jij graag weten hoe je perfecte portretfoto's kunt maken? In mijn boek De Portretbijbel geef ik je 101 tips om jouw portretfotografie naar een hoger niveau te helpen. Je ontdekt hierin de 101 beste tips die ik de afgelopen vijftien jaar als portretfotograaf heb opgedaan.