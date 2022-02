Nachtfotografie tip: lange sluitertijden ruisreductie

De gewone ruisreductie is bestemd voor de ruis die ontstaat door een hoge ISO waarde. Dit is een instelling die uitsluitend van toepassing is voor wie in jpeg fotografeert. Het zorgt ervoor dat de ruis in je jpeg uit de camera weg gefilterd wordt.



Gebruik je raw, dan zal de instelling van die ruisreductie wel opgeslagen worden in je raw bestand, maar je hebt de keuze om deze nabewerking alsnog toe te passen, aan te passen, of uit te schakelen. Voor de raw fotograaf is die instelling in de camera in feite niet van belang.