Fotograferen met een doel

Als ik ga fotograferen hebben mijn maatje en ik een doel voor ogen. Veelal betreft dat een onderwerp dat we willen fotograferen maar het kan ook een techniek zijn die we willen toepassen.



Ik denk vervolgens na hoe ik dat doel kan realiseren. Daarbij probeer ik de te maken foto's al voor me te zien.





Waarom een doel?

Het onderwerp

Weer en locatie

Plan B

Apparatuur

'Oud' plan: mijn favoriete boom

Het hebben van een doel en bijbehorend plan is voor mij een wezenlijk onderdeel van mijn fotografiehobby. Het geeft richting, zorgt voor uitdaging en betere resultaten.Niet in de laatste plaats begint de lol al tijdens de voorbereiding. Welke planten of dieren zijn er om te fotograferen? Hoe zien de landschappen er nu uit?Door de jaren heen leer ik steeds meer de natuur kennen en wat wanneer voorhanden is. De kennis van seizoenen en soorten helpt mij bij het stellen van doelen en het maken van goede plannen. Het vergroot mijn kans op succes aanzienlijk.Voor een natuurfotograaf als ik liggen de onderwerpen voor het oprapen. Zo'n onderwerp kan ruim genomen zijn (bijvoorbeeld 'vogels') of juist heel specifiek ('een fluitende blauwborst').Toch keren onderwerpen naarmate ik langer fotografeer vaker terug. Ze blijven boeien en uitdagen. Daarbij probeer ik herhaling van wat ik al gemaakt heb te voorkomen maar juist tot nieuwe beelden te komen.Ik zei het al, het weer is een belangrijk aspect om rekening mee te houden. Neerslag, temperatuur, wind, zon of bewolkt, het maakt allemaal uit. Welk soort licht brengt het weer met zich mee? Waait het te hard dan wordt macrofotografie in het veld erg lastig.Enkele dagen van tevoren check ik de weersverwachtingen en vraag me af of het weer op mijn fotografeerdag geschikt is om het gewenste onderwerp te gaan fotograferen.Andersom gebeurt ook. Welk onderwerp past bij het voorspelde weer? Bij het gekozen onderwerp zoek ik vervolgens in overleg met mijn maatje een geschikte locatie.Aangezien weersverwachtingen met regelmaat anders uitpakken dan voorspeld is het hebben van een plan B handig en verstandig. Regelmatig overleg ik dan ook met mijn fotomaatje op de vooravond over een plan B.Met het hebben van een plan weet ik ook wat ik mee moet nemen en wat niet mee hoeft. Waarom ik toch vaak meer mee neem dan nodig beschreef ik in mijn vorige blog 'Ik ga op pad en laat me verrassen'.Vorig jaar schreef ik al een blog, Geďnspireerd door de documentaire - the world of Lars van de Goor , over het fotograferen van mijn favoriete boom.Ik had toen al het plan terug te gaan naar 'mijn' boom met een zonsopkomst, lichte mist en in de periode eind mei/ begin juni vanwege de plek waar de zon dan opkomt.De weersverwachting belooft op 28 mei jongstleden zon en mist. De wekker zet ik op half 5 en ik ben ruim op tijd ter plekke. Ik verken twee standpunten.De eerste had ik al vrij concreet gepland en is bedoeld voor een opname in portretstand van de eerste zonnestralen. Het tweede standpunt wil ik juist voor een landscape-opname waarbij het hele ven in beeld komt.Om half 6 reikt de zon naar de bovenkant van de boomtoppen aan de horizon. Tijd voor de eerste opnamen. Gelukkig zijn de vliegtuigstrepen in de lucht net bijtijds verdwenen.