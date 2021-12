To stack or not to stack

Naar analogie van William Shakespeares versregel 'to be or not to be' uit Hamlet kwam de titel voor dit blog in me op. To stack or not to stack? De analogie betreft hier louter de Engelstalige woordkeuze om jezelf een keuzevraag te stellen.



In relatie tot mijn fotograferen hangt de keuze voor het al dan niet stacken van een foto af van de hamvraag: “Wil ik het onderwerp of zelfs de hele foto van voor tot achter scherp of juist niet?'





Focus stacking en scherptediepte

In de praktijk

Landschap

In mijn vorige blog, scherpte, waar leg je die en hoe diep , vertelde ik aan de hand van een aantal praktische situaties/foto's welke (instellingen)keuzes je kunt maken.Een keuze die daarbij niet aan de orde kwam is focus stacking. Het is een manier om de scherptediepte in je foto te vergroten. Hiervoor maak je een serie foto's die op verschillende punten zijn scherp gesteld.In een computerprogramma als Photoshop voeg je ze vervolgens samen (stacken = stapelen) tot één foto waarin het totaal aan alle scherpte in de serie wordt samengevoegd.Tot voor kort was ik nog niet bedreven in focus stacking. Ik paste het niet toe omdat ik juist het spelen met een beperkte scherptediepte de uitdaging vond (en nog steeds vind!) om een pakkende foto te maken zoals ik ook in mijn vorige blog laat zien.Soms echter miste ik, eenmaal thuis achter de computer, een stuk(je) scherpte. Een landschap dat op de voorgrond of in de achtergrond net niet scherp is of een macro-onderwerp dat wat meer scherpte verdient zonder dat de achtergrond te scherp wordt.De laatste weken experimenteer ik vaker met focus stacking en dat blijkt wel precisiewerk.Hoera, het heeft 5 graden gevroren afgelopen nacht. Ik loop met mijn maatje over een van onze local patches, de Beegderheide. De vennen zijn bevroren en het dunne laagje ijs vertoont een doolhof aan lijnen.Mijn aandacht gaat uit naar een lange grote meanderende barst en naar de reflectie van de bomen en lucht aan de overkant van het ven.Voor de gewenste compositie zoom ik flink in tot 209mm en ik weet nog van eenzelfde poging vorige week dat ik het ijs niet van voor tot achter scherp krijg met één opname. Ik besluit tot een stack van 3 foto's.Camera op statief en focussen met f/11 op de voorgrond, op het midden en tot slot op de grote barst links bovenin. Het gestapelde en 180 graden gedraaide resultaat dat ik later op mijn computer zie verschijnen stemt me tevreden. Het doolhof is scherp en de reflectie fraai.