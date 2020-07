Externe koeling voor het Canon EOS R5 hitteprobleem

De Canon EOS R5 is heel geschikt voor video (Foto: Canon website)

Direct kwam het mogelijke probleem van hitte om de hoek kijken. Camera's die hard moeten werken worden snel warm, en voor die specificaties te halen moet er heel erg hard gewerkt worden.Canon maakte al snel duidelijk dat er door de passieve koeling in de camera, die gekozen is om de body compact te houden, niet voldoende is om lang met de maximale resoluties te filmen.Dit betekent in feite dat de EOS R5 en EOS R6 niet erg effectief ingezet kunnen worden voor het filmen met deze hoge resoluties en framerates. In onderstaande video van Cinema5D komt het probleem duidelijk naar voren, hoewel er weinig vertelt wordt over hoe lang er gefilmd werd, en welke resoluties.